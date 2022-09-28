蔚雨芯屋邨妹變美容王國老闆 靠勤力實踐夢想自己事業自己話事

蔚雨芯闊別演藝圈一時，生活卻愈來愈富貴。出身自屯門山景邨嘅蔚雨芯現已搬入獨立屋，屋內設露天大泳池；而主人房內更有大型手袋櫃，擺放大量Hermès、CHANEL、LV、GUCCI等名牌手袋，又購入西九龍新樓盤作投資。蔚雨芯25歲已自資開美容公司榮升老闆娘，旗下逾600個代理幫手；今年母親節佢除咗送上200萬支票畀媽媽之外，再投資7位數字開設首間醫學美容診所，管理十多人嘅團隊。呢半年籌備期間，蔚雨芯由搵舖、搵裝修、訂醫美儀器、招聘等都親力親為，認為追夢並不能齋講，而係要用行動去實踐，係確確實實嘅行動派。

而其實，蔚雨芯當年成為歌手亦都係因為佢敢於向前衝嘅性格，當年14歲有經理人公司想簽佢，佢自知唔係讀書材料，鍾意唱歌演戲，就決定輟學投入演藝工作；蔚雨芯亦應承媽媽用4年時間嘗試，如果發現夢想不似預期，就要去外國讀書。16歲時，被經理人公司老闆娘黃杏秀以原名劉家麗提名參選香港小姐，蔚雨芯憶述當時並唔想參加，惟簽咗公司乜都要聽公司講，最後因太年輕面試後入唔到圍。後來，蔚雨芯發現做藝人咩都要聽經理人公司說話，演戲又只能演好自己角色，成個過程好被動，所以對於事業，希望可以自己話事。對比藝人工作，蔚雨芯認為藝人係接受他人嘅安排，做老闆就要安排人哋做嘢，最大改變係情商比以前管理得更好。

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