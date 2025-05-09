蔚雨芯曾被樂宜指控呃逾400萬 與拍檔發現口供不符質疑有人落格

藝人蔚雨芯 （原名劉蒨樺）昨日（8日）被廉政公署落案起訴，控告她涉嫌詐騙一名藝人股東投資共580萬元於其美容中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。 蔚雨芯(Rainky)早年與友人及DJ樂宜合資搞美容生意，唯合作不到一年，便爆出金錢糾紛，樂宜更收到恐嚇電話，因為嚇親而報警求助。樂宜當時接受傳媒訪問，更不點名表示跟對方割席，並稱日後搵拍檔會謹慎啲。

合資金額與現實不符 早年報道引述知情人士指，樂宜非常信任蔚雨芯，由於疫情期間沒有收入，在對方游說下把積蓄入股夾份開美容院。知情人士指蔚雨芯聲稱與中學同學會各出500萬，連同樂宜的500萬，合共1500萬開醫美店，由樂宜擔任代言人。惟公司同事指不夠錢落廣告，樂宜大感奇怪，最後她從另一股東口中得知，自己只是夾了100萬，而非蔚雨芯說的500萬，她們懷疑有人零成本搞生意，私吞款項，隨即向司法機關舉報。 當時傳媒就樂宜的指控向蔚雨芯查詢，她表示從沒聽過有關指控，對於為何沒有跟樂宜繼續合作關係，她只著記者問回樂宜。翻看當時的報道，蔚雨芯自言投資了7位數字開舖，花了超過一半嫁妝，而且在差不多時間大搞NFT。

2019年進軍美容界 蔚雨芯跟樂宜合資搞公司之前，她與友人於2019年成立自家美容品牌，大推修身、美容、保健產品，主攻網上市場，並強調做藝人和經營一個品牌一樣，完全是台上一分鐘，台下十年功。當時她聲稱其美容品牌營運短短數月，已經有近200間代理與她合作，而相關產品更是在台灣生產，有質量保證。

曾稱有意找MC做代言 2020年她更疫市開店，揚言有意把她與友人的美容業務擴展至不同地方。直至2022年，她再找樂宜一齊合股搞醫學美容中心，連同與蔚雨芯創立的友人，三人齊齊出席開幕禮，當時蔚雨芯表示除了找樂宜做代言人外，正在物色兩位男藝人做代言人，並希望可以跟MC張天賦合作。惟其後爆出金錢糾紛之後，蔚雨芯的醫美中心亦悄悄結業。