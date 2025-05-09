蔚雨芯被廉署起訴 出律師信回應︰惡人自有惡人磨

蔚雨芯被廉政公署落案起訴，控告她涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於該中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。現時她獲廉署准予保釋，下周一(12日)在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

蔚雨芯在相關報道出街後，她在IG限時動態上載自拍照，見到她一身瑜伽打扮，並帶上運動帽留言說︰「I’m good.thanks」並加上微笑emoji。她昨日則如常分享一些醫美產品，及她有份創立的美容護膚品牌「REJUVE R. 」帖文。

其後她再在社交平台上載一封律師信，留言說︰「就有關本人的法律案件， 我已交由我法律代表周成康趙樹輝律師行處理， 現階段律師提醒我不方便就案件內容作評論，但我仍然相信法律是公平公正的，天也是公平的，假的真不了，惡人自有惡人磨。感謝各位好友關心!收到很多傳媒朋友慰問，so sweet！」