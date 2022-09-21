蔚雨芯28歲成實力女強人 赴美進修音樂多重發展

蔚雨芯完成劇集《靈戲逼人》拍攝之後，便飛到美國進修音樂3個月，更有好姊妹陳靜(Dada)陪同。兩女先飛到三藩市四處遊覽，之後她們再轉往紐約上堂。期間到訪富貴酒莊歎紅酒，非常寫意。蔚雨芯更在酒莊邊飲邊唱歌，一展歌喉。早前她大晒在床上自彈自唱的片段，片中見到她只穿白色內褲，騷出臂部優美線條，加上一把靚聲，獲不少網民讚好。

計劃作曲做創作人 蔚雨芯表示，今次將會逗留在當地進修三個月音樂課程，並計劃寫歌，希望可以向創作人之路進發，更笑言藉今躺旅程找回自己。她曾在訪問中透露，雖然忙於搞美容生意，但仍然對演藝充滿熱誠，因此大家仍可見她有參與劇集拍攝。加上她天生有擁有一把靚聲，當然不會浪費，相信今次她赴美進修音樂，便是繼續她的音樂夢，估計距離她出碟的日子不遠了。