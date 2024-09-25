蔡一傑不適缺席三藩市巡唱 蔡一智：等佢好番美國再見

香港元組男團草蜢，日前於美國三藩市舉行一連兩場《草蜢RE：GRASSHOPPER演唱會2024三藩市站》，全場座無虛席，氣氛High爆。雖然蔡一傑因身體不適，未能參與今次演出，未有影響蔡一智、蘇志威發揮，阿智更說：「雖然我哋三缺一，不過美國嘅朋友一樣咁支持我哋。相信傑仔知道咗一定舒服晒，等佢休養完，下次再返嚟美國再見，到時一定會玩得更開心。」

演唱會上，阿智與蘇老闆一口氣跳唱《好戲在後頭》、《華麗舞台》、《三分鐘放縱》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》等多首快歌揭開序幕，全場觀眾拍手尖叫，在台下跟着音樂又唱又跳，氣氛高漲。二人唱《暫停．開始過》時更秉承草蜢演唱會「傳統」，與全場觀眾大玩人浪，非常開心。演出去到尾聲，觀眾意猶未盡不斷大叫encore，兩人返回舞台感恩說：「就算我哋少咗一位成員，你哋都係咁支持我哋，我哋今晚竭盡所能、唱到最好，永遠愛着你。」最後獻唱師梅艷芳經典作品《冰山大火》為演唱會劃上句號。