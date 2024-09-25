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娛樂
2024-09-25 14:26:35

蔡一傑不適缺席三藩市巡唱 蔡一智：等佢好番美國再見

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缺少傑仔，阿智、蘇老闆唱得更賣力。

缺少傑仔，阿智、蘇老闆唱得更賣力。

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香港元組男團草蜢，日前於美國三藩市舉行一連兩場《草蜢REGRASSHOPPER演唱會2024三藩市站》，全場座無虛席，氣氛High爆。雖然蔡一傑因身體不適，未能參與今次演出，未有影響蔡一智、蘇志威發揮，阿智更說：「雖然我哋三缺一，不過美國嘅朋友一樣咁支持我哋。相信傑仔知道咗一定舒服晒，等佢休養完，下次再返嚟美國再見，到時一定會玩得更開心。」

 

演唱會上，阿智與蘇老闆一口氣跳唱《好戲在後頭》、《華麗舞台》、《三分鐘放縱》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》等多首快歌揭開序幕，全場觀眾拍手尖叫，在台下跟着音樂又唱又跳，氣氛高漲。二人唱《暫停．開始過》時更秉承草蜢演唱會「傳統」，與全場觀眾大玩人浪，非常開心。演出去到尾聲，觀眾意猶未盡不斷大叫encore，兩人返回舞台感恩說：「就算我哋少咗一位成員，你哋都係咁支持我哋，我哋今晚竭盡所能、唱到最好，永遠愛着你。」最後獻唱師梅艷芳經典作品《冰山大火》為演唱會劃上句號。

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完騷後阿智、蘇老闆接受訪問，二人興奮表示：「感覺好正呀！」觀眾的熱情更令他們戰勝時差，阿智說：「原本我哋Jet Lag暈下暈下，聽到佢哋啲掌聲同歡呼聲，成個人精神晒，就算少咗一位成員，佢哋嘅掌聲冇少到，將傑仔嗰份平均分俾我哋兩個。」蘇老闆聲沙沙笑說：「你聽我把聲就知我出盡力，完全冇留力！」

 

草蜢一到會場，即進行拜神儀式。 出場前草蜢與一班戰友互相打氣。 Fans不斷拍掌歡呼，鼓勵賣力演出的阿智和蘇老闆。

約定樂迷40周年香港見

阿智透露第二場的歌單加插小驚喜，就是首唱梅艷芳的《冰山大火》。他說：「向我師傅梅艷芳致敬，知道好多美國朋友都好掛住佢，除咗《緋聞中的女人》，我哋仲揀咗呢隻，希望美國朋友永遠都記住阿梅啲經典歌。」蘇老闆說：「唔緊要，我哋出年40周年喺香港見。三藩市嘅朋友，你哋應承咗過嚟探我哋！」

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由於今次演出三缺一，阿智、蘇老闆到埗後便爭取時間綵排，未有外出遊覽。蘇老闆說：「到咗酒店就困自己喺房唔出去，養精蓄銳。始終三缺一，走位同埋啲歌要重新編排，一落機就喺酒店備戰，冇出過去，唯有落去跑步同健身。」阿智笑說：「去咗酒店房、酒店房廁所，我間房望出去風景好靚。」

缺少傑仔，阿智、蘇老闆唱得更賣力。 Fans不斷拍掌歡呼，鼓勵賣力演出的阿智和蘇老闆。 缺少傑仔，阿智、蘇老闆唱得更賣力。