蔡一傑台灣慶生收半裸蛋糕 即傳授歌迷廚藝大展刀工

今天（6日）是草蜢的蔡一傑56歲的生日，早前他與蔡一智和蘇志威到台灣宣傳3月台北小巨蛋舉行《RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會首站 台北站》演唱會，除了跑通告，傑仔還出席當地歌迷為他籌辦的生日會，他即場傳授入廚秘方大展刀工，與眾同樂。

草蜢在台灣馬不停蹄出席活動，亮相各大平台宣傳，還有快閃Busking玩驚喜，不少歌迷表示在街頭野生捕獲他們，好開心。壽星仔蔡一傑更抽空與歌迷聚會，他們捧出生日蛋糕，蛋糕上的「傑仔」赤膊露出結實胸肌和腹肌，主持人和歌迷起哄，請傑仔脫去上衣「驗貨」。全場大合唱生日歌後，傑仔許願，說：「我有三個願望：每個人都身體健康、世界和平、所有演唱會都成功！」