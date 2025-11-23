蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)

草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。

蔡一智拍《尋秦記》學騎馬 3人適逢在馬場表演，他們說笑要帶3隻馬上台，蔡一智自爆略董騎馬，但被傑仔質疑：「荔園？」，他就拿出證據，「因為拍電影《尋秦記》要騎馬，喺貴州學，要騎打仗咁，但幾鍾意，但騎到pat pat痛。」傑仔亦分享騎馬心得，笑言幸好有跳舞底子，不難應付，身為馬主的蘇老闆就會間中往中山與愛駒進行親子騎活動。

預告巡唱香港站 加多3成舞 3子下星期澳門開騷後，下月再住馬來西亞，可謂馬不停蹄，至於香港站詳情，他們大賣關子，但蔡一智就透露，「接近第三個禮拜，因為有好多外地朋友話要訂機票，希望草蜢可帶動演唱會旅遊經濟。」問到病後初癒的蔡一傑可有諮詢醫生意見時，三人異口同色表示醫生護士都會睇show，蘇志威笑言，「佢哋要睇下自己努力成果，令佢康復得咁好。」傑仔認真表示，「醫生都話我進步神速，開頭都驚我應付唔嚟，點知我上到台係完全另一個人，好放心。」他自言生活如常，繼續游水、行山和健身，「唔好諗咁多嘢，正常訓練就OK。」至於會否加多跳舞比例，阿智表示，「更會加多3成，因為40周年，大家仲支持我哋，好難得，唔回饋俾大家係唔掂。」傑仔揚言要加操，蘇志威望著染了銀白髮色的傑仔，搞笑表示，「你睇佢毛色幾靚！」至於可會騷肌，就要視乎操練情況

拒談太太舊戀聞： 我個女都 26 歲啦 談到太太劉小慧早前接受鍾慧冰訪問，重提與郭晉安的一段情，當年蘇志威曾被指是第三者，他聞言即表示，「又來呀，大家好似無新聞咁，我個女都26歲啦！」至於女兒可有看新聞追問時，他笑言女兒都已長大，明白拍拖總有離合，蔡一智和蔡一傑兩兄弟就合唱《問我》來擋架，兩人又揚言有料爆，笑指蘇老闆讀中學暗戀老師。提到蔡一傑早前化身救火英雄獲網民大讚，傑仔憶述當時情況，「我嗰晚錄音到凌屒三點幾，途經中環街市對開，見到好大火但冇人，所以報警等消防，其實當時有點傻氣同衝動，諗過自己搵水淋熄火，但發現火勢太火，所以淨係拍咗片放上網。」他大讚網友有創意，將短片配上梅艷芳的《冰山大火》，他又分享，「call 999啲人會問你貴姓、叫咩名，我都有照直講蔡一傑。。」蘇老闆爆笑道：「介紹自己係草蜢嘅蔡一傑。」他更表示要頒「草蜢好巿民獎」給傑仔，奉上100元獎金。