蔡一智「登六」香港台灣開生日P曬樂悠咭 戰勝年齡騷肌證運動教練執照實力

草蜢成員蔡一智本月初生日，今年踏入60歲的他以「GO OLD WITH THE FLOW」為主題，設計一系列利是封、T恤和圖畫等周邊產品，並分別在香港和台灣舉行巡迴生日party與歌迷聚會。席上他展示了最近考獲運動教練證書和「樂悠咭」，更除外衣大騷三頭肌老鼠仔，證明毅力可戰勝年齡數字。香港站生日會，拍檔蘇志威現身，全場驚喜。許願時阿智合十：「希望大家身體健康，每天開開心心、順心！」

出白髮造型限量品

蔡一智說：「中國曆法60年一個甲子，一個甲子一個新開始，我將『60』同『GO OLD』結合成『60LD』，我覺得係一個黃金嘅歲月。仲印咗一套4款利是封，由年輕到依家白髮造型，見證我嘅成長。我覺得能順其自然，慢慢老去，係好值得開心嘅事，希望同歌迷分享我踏入甲子嘅喜樂。」他感謝好友和歌迷為辦了幾場「登六」生日會，並說：「好多謝我嘅家人、歌迷、圈內和圈外嘅朋友為我搞生日會，最開心係偶像發哥（周潤發）都同我慶祝生日，我感受到滿滿嘅愛。有一位最特別、最多謝，就係老闆林建岳博士，佢話全力支持草蜢40周年，盡快攞到紅館檔期，同埋世界巡演，多謝佢嘅愛和支持。」阿智「登六」，分別在香港和台灣與幾百位歌迷舉行聚會慶祝60歲生辰，除了玩集體遊戲，阿智最享受與歌迷真情對話，有歌迷表示：「去年我身體發生狀況，我跟自己說要盡快調理好，要跟草蜢慶祝40、60周年，100歲也跟你們一起。」阿智上前擁抱表示感激和支持。