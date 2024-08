現年59歲的蔡一智與年輕9歲的太太周雪芳於2006年結婚,同年誕下女兒蔡斐嵐(China),6年後再誕細仔First Choy,而蔡一智向來都非常痛錫太太與前夫所生的女兒,一家五口生活美滿。日前,18歲的China遠赴海外留學,見蔡一智送機時大感不捨。

周雪芳日前在社交網上載送機影片,片中見蔡氏一家在機場送機,蔡一智緊緊擁抱囡囡,女兒則埋頭在爸爸的臂彎,喊得雙眼通紅,兩父女強顏歡笑合照,難捨難離,其後,China再攬攬細佬,媽媽周雪芳則未有出鏡,只留言:「出國留學了,捨不得」,不少圈中好友都紛紛留言,周汶錡表示:「阿妹也出國了⋯⋯ time flies!(時光飛逝)」而容祖兒則謂:「Take care my dearest china!!! See u very very soon」。China曾就讀於全港學費最貴的私立獨立學校──弘立書院,十一及十二年級學費高達$279,290,更有不少名人二代就讀,李澤楷兒子、甘比子女均就讀此校,絕對是貴族學校。早前,China在18歲的成人禮生日會上亦有感謝父母18年的養育之恩。