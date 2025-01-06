蔡一智60歲大壽 古天樂派心心 周潤發開金口

草蜢成員蔡一智於日前迎來60歲生日，向來圈中人緣極好的他，大搞「登六」生日派對，更獲不少圈中好友出席，當中有古天樂、古巨基、張智霖、袁詠儀、容祖兒、蔡卓妍、周勵淇、關智斌、蘇志威等，星光熠熠，蔡一傑因養病未有現身。

賀蔡一智生日，眾人分別在社交網貼相，相中見派對現場以金色氣球作佈置，還有3個大蛋糕，其中一個是阿智的Q牌公仔，頭頂有「60 CALVIN HAPPY BIRTHDAY」字樣，非常精緻。向來拒絕「派心」的古天樂，亦與壽星仔一齊擺出心心手勢合照。