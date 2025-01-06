蔡一智60歲大壽 古天樂派心心 周潤發開金口

草蜢成員蔡一智於日前迎來60歲生日，向來圈中人緣極好的他，大搞「登六」生日派對，更獲不少圈中好友出席，當中有古天樂、古巨基、張智霖、袁詠儀、容祖兒、蔡卓妍、周勵淇、關智斌、蘇志威等，星光熠熠，蔡一傑因養病未有現身。
賀蔡一智生日，眾人分別在社交網貼相，相中見派對現場以金色氣球作佈置，還有3個大蛋糕，其中一個是阿智的Q牌公仔，頭頂有「60 CALVIN HAPPY BIRTHDAY」字樣，非常精緻。向來拒絕「派心」的古天樂，亦與壽星仔一齊擺出心心手勢合照。
阿Sa獲草蜢撐場
阿Sa在IG分享自己6歲時與阿智早已結緣：「嗰陣時我老竇正職係一個設計師，副業就幫一間娛樂公司負責香港歌手海外登台，我第一次見到明星就係草蜢同彭羚，因為太細個，所以好多片段都唔記得喇。」阿Sa續指時間一轉去到Twins首個演唱會：「我哋嗰陣時出道唔夠一年，公司就幫我哋開演唱會，夾夾埋埋得六隻歌，咁公司就諗住搵啲勁嘅前輩歌手幫我哋撐場，其中一個就係草蜢。我諗住佢哋都唔會記得我啦，點知喺Rehearsal嘅時候，一嚟到見到我媽咪，就即刻同我媽咪打招呼話好耐冇見，嘩！過咁耐佢都仲記得，我媽咪即刻冧咗。得人恩果千年記，見過幾次面咋，個人真係好好呀！」
發哥唱生日歌
另外，蔡一智昨日亦在IG貼出與一眾跑友慶生的片段，當中更見周潤發親自操刀拍片，與眾人大唱生日歌，唐詩詠在其中。發哥原本想唱廣東話版生日歌，但一開口眾人卻唱出英文版，他即時轉口唱完英文版。發哥表示要再唱廣東話版，蔡一智寫道：「多謝發哥和一班跑友為我預備的生日驚喜。新年第一跑15K，這個生日真的發發發，步步高陞，祝各跑友越跑越有。」