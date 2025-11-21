蔡一鳳帶亡夫盛品儒心願度結婚11周年 日本奇遇感受陰陽相隔的愛

蔡一鳳帶亡夫盛品儒心願日本度結婚11周年 。

前亞視高層盛品儒（James）今年8月18日因肝癌於養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳（Michelle）及一對6歲的龍鳳胎。盛品儒逝世後，蔡一鳳即遇上幾位外傭離職問題，更有一名外傭故意到蔡一鳳子女學校「故意挑釁」，令她身心疲俱。日前（11月19日）是蔡一鳳與盛品儒的結婚11周年紀念日，蔡一鳳卻在日本發生靈異事件。

「 1119 」房號 蔡一鳳在社交網以「日本酒店奇遇｜亡夫用我們的結婚紀念日房號，給了我最好的11週年禮物」為題發文，她表示去年與盛品儒已約定好在日本度過第11個結婚紀念日，並寫道：「帶著你的心願飛往日本，在羽田機場落地時眼眶還是濕的，今年我們說好要一起度過的第十一個結婚紀念日，而你，已經離開了四十五天了。」蔡一鳳透露入住酒店驚現紀念日「1119」的房號，「前台特意說：“這是今日最後一間空房” 接過房卡時不以為意，到了酒店房間時那刻全身顫抖——1119，我們的結婚紀念日：11月19日 。你知道嗎？去年你忘記紀念日我們約定今年一定要一齊盛大慶祝，現在，你用這種方式告訴我：今年我記著了。」