蔡依林反擊抹黑 捱告對象遭起底竟是《超級星光大道》梁曉珺

天后蔡依林日前在台北大巨蛋完成3場《PLEASURE》演唱會，3月將前往中國大陸14城市巡演。然而，近來網上卻出現大量針對演唱會內容的惡意解讀與不實指控，因此大陸的演唱會主辦單位正式對造謠者提告，而被點名的對象也被起底，竟是2009年在《超級星光大道》第5屆獲得季軍的歌手梁曉珺。

蔡依林日前在台北大巨蛋完成3場《PLEASURE》演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林演唱會的大陸主辦單位「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」7日在微博點名一位名為「斯利亞」（帳號名稱為celialiang）的網民，稱其惡意曲解、斷章取義，並且捏造不實的訊息，因此將追究法律責任，並要求相關平台刪除侵權內容，保留法律追訴權。