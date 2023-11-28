蔡卓妍仍與舊愛石恆聰有聯絡 Twins有望再加場

蔡卓妍(阿Sa)、林愷鈴、朱鑑然和胡卓希今日(28日)到上環出席品牌活動。阿Sa在上周三(22日)生日，她表示因為太忙，原本不打算慶祝，但身邊的朋友仍為她舉行生日派對，笑謂因為要減肥，所以不是所有朋友的邀請都答應。問到她的生日願望，她希望可以有多些休息，「希望有日喺屋企乜都唔做，之後夜晚電話個步數話我知只係行咗50步就開心啦！」
Twins有望再加場
提到Twins演唱會於明年一月舉行，她表示初步的流程而有，但不會請嘉賓。問到可會加場，她估計有機會，並稱自己都不夠票，自己亦是從助手口中得知可以用里數兌換，也立即換了4張給親友。
問到今次演唱會的服裝，她反而希望觀眾可以穿Twins過去經典造型參與，「咩都得，唱片造型、MV、廣告都可以，我覺得好好玩，可以抽離去另一個時空，放低平時很煩惱生活，我哋在台上代表著現在和未來，迎接未來，望落台下就是回望過去嘅自己。」
整理歌單眼濕濕
她稱過去Twins的演唱會要用很多體力，所以都努力健身、練體能及練氣，最近都開始排舞。她大讚阿嬌最犀利，可以時肥時瘦，非常羨慕。她稱跟阿嬌重拾昔日一起的感覺，「其實我哋經常一齊做嘢， 但好耐未試過一六做咁大project，感覺又返嚟。」並謂整理歌單時，自己也不禁眼濕濕，更稱廿年前唱及廿年後唱的感覺大不同。
否認DaDa係第三者
談到她跟石恆聰分手是因為DaDa陳靜的介入，阿Sa說︰「哎呀！講咗好多次啦！分手嗰陣講過完全冇第三者介入，好慘，係咁被人誣衊，又冇一個平台可以澄清。」她再次強調沒有第三者介入，「完全冇呢件事,無中生有。」她稱跟石恆聰仍然是朋友，會一起吃飯，更自爆對方有找她訂票︰「佢搵我買飛，佢唔搵我可以搵邊個？」