蔡卓妍仍與舊愛石恆聰有聯絡 Twins有望再加場

蔡卓妍(阿Sa)、林愷鈴、朱鑑然和胡卓希今日(28日)到上環出席品牌活動。阿Sa在上周三(22日)生日，她表示因為太忙，原本不打算慶祝，但身邊的朋友仍為她舉行生日派對，笑謂因為要減肥，所以不是所有朋友的邀請都答應。問到她的生日願望，她希望可以有多些休息，「希望有日喺屋企乜都唔做，之後夜晚電話個步數話我知只係行咗50步就開心啦！」

Twins有望再加場 提到Twins演唱會於明年一月舉行，她表示初步的流程而有，但不會請嘉賓。問到可會加場，她估計有機會，並稱自己都不夠票，自己亦是從助手口中得知可以用里數兌換，也立即換了4張給親友。 問到今次演唱會的服裝，她反而希望觀眾可以穿Twins過去經典造型參與，「咩都得，唱片造型、MV、廣告都可以，我覺得好好玩，可以抽離去另一個時空，放低平時很煩惱生活，我哋在台上代表著現在和未來，迎接未來，望落台下就是回望過去嘅自己。」