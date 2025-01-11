蔡卓妍自爆讀書數學年年唔合格 挑戰貓山王食完即嘔：真係超難食

由容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼的《因為是朋友呀2》來到第二站新加坡。三人到達新加坡便立即接到任務，以抽籤方式決定這一站的旅費，帶大家品嚐新加坡的美食及景點，節目組更指定阿Sa擔任這一站的財務總監。被委任為「財爺」，阿Sa立即嘆了口氣，原來因為由小學三、四年級開始，她的數學從來都未合格過，難怪她說：「揀一個數學最差嘅人做財務總監。」

抽籤後，祖兒得到$9.9、阿Sa $19.9、阿嬌則抽到「銘謝惠顧」，即是沒錢，由於祖兒跟阿Sa起來只得$29.8，於是懇求節目組讓阿嬌再抽一次，最後抽到$2000，兌換當地貨幣後共有$463.8坡紙。獲得旅遊基金後，三人隨即跟着指示出發，氣球飛鏢畫、食榴槤、老巴剎熟食市場、坐Sidecar及坐遊輪。