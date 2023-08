蔡卓妍(阿Sa)日前趁有空檔,便把握機會與好姊妹吳千語、其助手及化妝師等幾位好友到韓國舉行一年一度的團隊旅行。昨晚(3日) 她在社交網貼出多張旅遊相,相中見她大玩小型賽車,更開心表示今次行程幸得同行的化妝師幫手安排一切的行程,笑言難得可以做「廢人」。

阿Sa寫道:「其實咁大班人去旅行係有難度嘅這不過好彩有人今次好有心機咁做晒 pdf thank you @y.a.n.nesmakeup 同埋有得出門靠朋友一早幫我哋訂晒所有嘢色Thank you 阿妹 @lee_ hoi_ lam」她續指:「有時識人真係好過識字,難得有一次去旅行可以做廢人,雖然唔係去咗好多日,但係真係玩咗好多嘢。」阿Sa更表示有時去旅行真係攰過返工,不過只係肉體攰,心靈係充足電。