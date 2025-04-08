蔡國威雙語主持試食展 難忘夏春秋活力

蔡國威今日到會展出席「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」記者會，並擔任大會司儀，期間更以英語與外籍參展商交談，表現淡定。就算中途遇到突然加插的內容，蔡國威亦應付自如。他表示很多謝客戶邀請，現時每月平均都有兩單司儀工作，坦言希望多些客戶留意他的司儀能力。

由於司儀界的競爭不少，他表示自己會努力做好工作，準備自己，「希望多工作嘅時候就做好佢，少嘅時候就做多啲準備，一有job嚟就做得更好！」他又透露早前健身會籍一事已經解決，但笑言因為當時參加了另一間公司，現時變相有雙重會籍，為免「蝕咗」，只要一有時間去操，盡用會籍。

冬叔好有活力

提到「六合彩之父」冬叔夏春秋離世，他坦言一早有心理準備，因為對方年事已高。作為「六合彩之子」的他表示得知消息時非常難過，「其實冬叔都九十幾歲，唔多唔少都有心理準備，但都係唔開心。我就比較擔心冬嬸同埋佢屋企人，希望佢哋可以好好保重。」

問到昔日合作點滴，蔡國威大讚冬叔非常好人又精靈。他說︰「其實我接觸佢嘅時候，已經係好大年紀，我都做咗18年，我第一次做《六合彩》嘅時候，已經遇著佢，佢嘅時候已經6、70歲。佢表現、活力同幽默真係好勁，永遠都記得，佢每句說話都可以有句gag，令人係好開懷。呢位前輩真係一個icon，佢成功係有原因。」