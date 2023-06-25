蔡天鳳媽媽抖音貼告別式片段 五姐︰血肉之痛沒有終止

名媛蔡天鳳慘被碎屍，其家人於上周為她設靈，更利用3D打印技術修復她的遺體，完成大殮之後送到大嶼山寶蓮禪寺火化，骨灰安放在海會靈塔內。蔡天鳳的遭如令人悲痛，她的母親五姐在女兒遇害後清空抖音內所有片段，直至今日，她上載一段長約5分鐘的片段，紀錄了當日設靈及到寶蓮寺的情況。

五姐︰ 撕心裂肺

五姐亦在抖音抒發喪女之痛，她說︰「尊敬的各位長輩、鄉親好友們：我們全家懷著萬分悲痛疲憊的心情，悼念孝順善良的大寶作最後的告別儀式。在此向各方長輩、鄉親好友們表達萬分的感謝，上千人從世界各地遠到而來。送大寶貝最後一程，感謝大家時刻的關心和慰問，大寶貝仁慈心善，在所有親朋好友眼裡的孝順好女兒，好媳婦，好妻子，好媽媽，這個突如其來的噩耗，讓我經歷了生離死別，撕心裂肺的感受，媽媽溫柔可愛的小心肝，在正值最美好的年華，說沒就沒了，這種血肉之痛永刻我心，沒有終止。大家這次專誠來奔喪，你們關心慰問的訊息我不能一一回覆，在安排上沒盡善之處，請大家見諒和理解。這份濃情厚愛銘記於心。衷心感謝香港警方神速，不眠不休為女兒昭雪。」

片中見到蔡天鳳的老公帶領四位小朋友在蔡天鳳的遺照前鞠躬，而片中的背景音樂則用了《親人別哭》，歌詞內容包括：「為何要讓我的親人，離我而去？」、「我至親至愛的人啊，為何這樣匆匆離去？」、「我真想用我的生命，挽回你的離去。」令人心酸。