蔡天鳳碎屍案｜小紅書帳號爆光 說話超溫柔自爆最愛CHANEL

名媛蔡天鳳慘被碎屍，事件震驚全港。蔡天鳳的現任老爺、奶奶及生前好友都對她有讚無彈。近日有大陸網民發現她的小紅書帳號，入面多條短片都是她到海外出席品牌活動的花絮，也有一些開箱片。每當有網民留言，蔡天鳳也會逐一回覆。自慘案發生之後，有不少大陸網民入內留言悼念，可惜的是蔡天鳳再也回覆不到。

在帳戶中見到蔡天鳳有數條片段是出席巴黎時裝周時拍下，其中一條她身穿粉紅色上衣，拿著杯麵分享自己在巴黎遇上大罷工，令她未能如願前往莊園，只好更改行程出席LV的男裝show，並自言只好急急買下LV的衣服和包包出席。期間她更忍不住吃杯麵，用右手掩住咀邊咀嚼邊講，待口中的麵吞下之後，才放下右手。

蔡天鳳的另一條片段分享在當地拍攝的開箱片，她表示因為很忙，所以沒有買很多東西，又自言最愛Chanel，之後她逐一分享自己買下的Chanel戰利品，當中包括有多件衣服、手袋，至少有十多件。

說話聲線溫柔

另一條片則是蔡天鳳從巴黎回港之後拍攝，她在片中展示在當地購入的Chanel戰利品，這次則以衣服為主，還有少量包包。除了Chanel外，她身後有多個橙色盒子，但她在片中未有提及是哪個品牌。

蔡天鳳的說話聲線非常溫柔，有網民看過她的小紅書片段之後，在微博留言︰「說話真溫柔，其實從說話語氣就能感受到一個人的性格，有些女生雖然說話嗲嗲的，但是很有力量和節奏感的，感覺非常精明有主見，這個女生就是特別好說話，平易近人，容易讓人對她得寸進尺，在她的眼裡看誰都是好人，對人不設防的感覺。可憐的女孩兒，這麼多好看的衣服包包她都還沒來得及用。」