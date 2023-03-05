蔡天鳳碎屍案｜張頴康大仔感驚恐拒去龍尾村探老師 麥雅緻安撫囝囝獲網民激讚

譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳遭謀殺及肢解烹屍，事件轟動全港。除了大人看到新聞感到不安，小朋友即使略有聽聞，也會感害怕。昨日張頴康與麥雅緻的5歲大仔張迅橋(小花生)向家人表示，不敢前往老師位於龍尾村的家，指老師的家殺了人，大感害怕。麥雅緻拍下囝囝心情低落伏在桌子上的照片，並分享她與小花生的對話，獲不少網民激讚，認為她做了一個很好的示範，令大家可以參考如何安撫小朋友。

唔敢去龍尾村

麥雅緻稱小花生早前做功課時，煞有介事向她說︰「媽媽，我唔想去『某』老師屋企，同學話俾我知呢，個屋企殺咗人……我好驚呀」。她表示當時聽到囝囝這句說話之後，大感愕然，遂向他了解從何得知，小花生稱從同學口中得知有個壞人殺人，令他非常害怕。於是麥雅緻說︰「係呀Makson，有個好好嘅媽媽俾壞人傷害殺死……不過唔係『某』老師屋企，而係喺佢屋企附近發生嘅，不過你唔洗驚，壞人而家已經被人搵到，唔可以再傷害到其他人……」

然而，小花生仍感到害怕，拒前往老師的住所，於是麥雅緻再耐心解釋及安撫。及後小花生問道︰「咁個媽媽係可以返嚟？」她聞言後回答︰「好可惜……嗰個媽媽好似公公咁，去咗個Moon度，唔可以再返嚟……我哋可以祈求佢做個小天使，喺天上看顧佢啲小朋友。」接著再安撫囝囝的情緒。