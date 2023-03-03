蔡天鳳碎屍案| 洪永時太太盼Abby安息 感慨疑犯沒得真正懲罰

譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒Abby蔡天鳳遭謀殺及肢解烹屍，事件轟動全港，就連外媒亦有報道及跟進此事。富豪洪永時的第四任太太Deborah Valdez-Hung，日前在其社交平台上載與蔡天鳳的合照，並以英文留言說希望對方安息及祈禱，祈望有公義來臨。有網民留言讚Abby是一名很好的女子，遺憾香港沒有死刑可以處決兇手。Deborah就回覆指疑凶之前也傷害過不少人，但他們都可以消遙法外，似乎她也留意到Abby前老爺及前夫之前涉及的案件。

有「澳門大亨」之稱的洪永時（Stephen）與現任太太Deborah早前參與Netflix真人騷《璀璨帝國》紐約篇而聲名大噪。節目介紹Stephen身家高達20億美元，節目中亦展示了二人的超豪生活，單為結婚周年party裝身，Deborah的衣服已經價值超過30萬港元。Stephen更為太太送上鑽石手鍊，價錢更加高達千萬元。Deborah與Abby熱愛Haute Couture（高級訂製服）。

Deborah來自墨西哥，擁有法律學位，舉家都是讀法律出身，生活無憂。大學時做兼職模特兒並不時出埠行騷，在香港邂逅了現任丈夫洪永時，兩年後成為他的太太，繼而在香港定居。她在節目中曾說到：「我的家人都在墨西哥，有次我好掛住家人，Stephen二話不說就同我一齊坐他的私人飛機飛返墨西哥，我真係好感動，而且Stephen都好關心我的家人。」