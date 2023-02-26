蔡天鳳碎屍案｜與方媛同時大肚 譚家視蔡天鳳與前夫兒女如親孫

名媛蔡天鳳(Abby)被殘殺和肢解，她的頭顱已尋回。Abby現任老爺奶奶和老公透過媳婦的好友「豹太」發聲，讚媳婦有孝心、毫無架子；老爺亦指一家相處融洽，更形容Abby「係一個冇血緣嘅寶貝女」，希望可以為媳婦討回公道。而現任老公Chris亦表示Abby心地善良，「好開心同感激佢喺我嘅生命出現」。

今日(26日)播出的《東張西望》再有「豹太」的電話訪問，她指譚家上下非常好，對Abby非常照顧，更視她與前夫的子女如己出，甚至一齊大被同眠，待他們如親孫一樣。「豹太」說︰「每次出嚟，都係兩公婆一齊出嚟，形影不離，譚家真係好到不得了！佢哋話『每個人都有過去，呢個新抱等如我個女咁，Abby好錫我哋，所以我哋都會錫Abby屋企人。』」