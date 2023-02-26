蔡天鳳碎屍案｜閨密「豹太」上《東張西望》哭訴 蔡天鳳前夫愛充富豪日花十幾萬

名媛蔡天鳳遭殺害再被碎屍，案件轟動全城。與蔡天鳳相識5年的好友「豹太」接受《東張西望》訪問，她自言正是網上懸紅100萬緝兇的人，同時也是「愛豹仕愛心慈善機構」的負責人。她大讚蔡天鳳性格單純，樂於助人，從不虧待身邊人。 豹太聲稱案發當日，蔡天鳳在譚家的住宅上車，如常接跟前夫鄺港智所生的女兒放學，但當日司機沒有送蔡天鳳到學校，而是把她載往大埔龍尾村。她指蔡天鳳生前有數名司機，其中一位司機是專門接載蔡天鳳與前夫生的小孩，但這名司機早前辭職，於是前夫一家遂向蔡天鳳引薦前大伯擔任司機。由於蔡天鳳為人易商量，有感自己也要找個可信任的人，於是請前大伯擔任司機。

出售物業純粹投資決定 豹太指蔡天鳳出售加多利山的物業是一個投資決定，「不如放咗加多利山層樓，再搬去第二度啦。以Abby(蔡天鳳之洋名)性格，一定唔會待薄佢哋。」此時，豹太身旁有把男聲說︰「呢個通緝犯(前夫鄺港智)，佢成日喺大陸扮到自己好有錢，一晚可以使幾十萬請人飲酒嗰啲。」 豹太指蔡天鳳有安排人到加多利山的物業睇樓，「一個退休警長住七千幾萬加多利山，佢可能小人之心度君子之腹，Abby決定賣咗再決定住邊囉，佢根本唔會待薄人。」