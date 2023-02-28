蔡天鳳碎屍案｜Abby現任奶奶接受《東張西望》訪問 怒斥兇徒喪盡天良

譚仔創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳(Abby)失蹤後遭謀殺及肢解烹屍，目前只尋回部分殘肢。蔡天鳳的10多名親友，包括蔡天鳳父母及阿姨，今日早上前往富山殮房認屍後，一行人返回案發現場的大埔龍尾村進行路祭，Chris更與岳母Abby的母親相擁，表現激動。

Abby的現任家姑接受《東張西望》訪問，她說︰「我是Abby的奶奶。我一直都對四個小朋友好好，好錫。去年聖誕，我與丈夫和兒媳婦(即蔡天鳳)，兩個孫兒和兩位工人姐姐，還一起到日本遊玩，很開心，沒想到會成為追憶。」

盼早日沉冤得雪

當提到Abby頭七時，現任家姑語帶哽咽︰「今天是媳婦頭七，去到龍尾村，路過慈山寺，覺得很心寒，那些衰人竟然在觀音像下，做出那樣喪盡天良的事。去到龍尾村，看見那間村屋更是傷心。現在還是很傷心很痛，最小的小朋友只有三歲，就失去媽媽，很悽涼。最希望Abby早日沉冤得雪，拉晒班衰人，令她一路好走、安息。」