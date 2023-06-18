蔡天鳳設靈｜郭富城方媛送花圈致哀 劉晨芝送好友最後一程

28歲名媛蔡天鳳(Abby)於2月慘遭碎屍，家屬今日在大圍寶福紀念館為她設靈。有消息指蔡天鳳的丈夫Chris花了200多萬利用3D打印機術為愛妻修復遺體，並開放予到場的賓客入內堂瞻仰遺容。今日下午3時半左右，大批親友排隊入場，現場有警察維持秩序。此外，Abby生前的好友亦有致送花圈致哀，包括有郭富城及方媛、無綫高層樂易玲、森美及蔡一智等。

粉紅色佈置

靈堂以Abby喜愛的粉紅色作佈置，門口及通道擺了大量Abby生前的照片。無綫網站更有靈堂內的照片，中間位置擺放了Abby為時尚雜誌的照片作為遺照，上面則用黑色字寫上「永遠懷念」，而遺照前方則以大量白色、粉紅色的玫瑰花、蘭花作佈置，左右兩旁則有Abby母親及老爺、奶奶送上心形花圈，分別寫住「永遠最疼愛的大寶貝往生極樂」及「永遠最疼愛的媳婦往生極樂」，而中間位置則擺放子女送出的花圈，上面寫住︰「偉大的母親，永念親恩」。

劉晨芝送別好友

劉晨芝現身送Abby最後一程，她坦言心情很難過，提起與Abby生前的點滴時，哽咽說︰「心情好難過，今日特登嚟送Abby最後一程，佢生前有好多嘢想一齊做，但最終都……好傷心、好難過。」她稱今日有很多親友到場，並指靈堂內一直有法事進行，而Chris佈置到靈堂環境予人舒服，並有不少Abby的照片供大家可以緬懷她。