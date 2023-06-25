蔡天鳳骨灰與梅艷芳同放寶蓮寺內 用柴火化需8小時

名媛蔡天鳳慘被碎屍，其家人於上周為她設靈，更利用3D打印技術修復她的遺體，完成大殮之後送到大嶼山寶蓮禪寺火化，骨灰安放在海會靈塔內。蔡天鳳的遭如令人悲痛，她的母親五姐在女兒遇害後清空抖音內所有片段，直至今日，她上載一段長約5分鐘的片段，紀錄了當日設靈及到寶蓮寺的情況。

過去曾有不少名人在寶蓮禪寺海會靈塔火化，如國學大師饒宗頤、著名武打導演劉家良、著名作家查良鏞(金庸) ，而已故天后梅艷芳的骨灰安放中。