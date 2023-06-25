蔡天鳳骨灰與梅艷芳同放寶蓮寺內 用柴火化需8小時

名媛蔡天鳳慘被碎屍，其家人於上周為她設靈，更利用3D打印技術修復她的遺體，完成大殮之後送到大嶼山寶蓮禪寺火化，骨灰安放在海會靈塔內。蔡天鳳的遭如令人悲痛，她的母親五姐在女兒遇害後清空抖音內所有片段，直至今日，她上載一段長約5分鐘的片段，紀錄了當日設靈及到寶蓮寺的情況。
過去曾有不少名人在寶蓮禪寺海會靈塔火化，如國學大師饒宗頤、著名武打導演劉家良、著名作家查良鏞(金庸) ，而已故天后梅艷芳的骨灰安放中。
香港唯一用柴火化地方
蔡天鳳媽媽五姐在抖音上載告別的片段，同時令到海會靈塔內的環境情況曝光。片中見到一眾親友穿上黑色喪服在金碧輝煌的大典內，長枱上有一塊紅布。寶蓮禪寺火化式名為「荼毘大典」，更是更是碩果僅存用柴作火化的地方。
火化8小時甚至一整天
不過，並非人人可以使用寺內的火化爐，一般與寺院有淵源之僧人或善信可向寺院提出申請，獲批准之後，寺廟會代先人向當局申領死亡證，火化前需向食環署申請及獲批，署方會派員觀察火化過程。「荼毘大典」的儀式約為一小時，但火化過程則長達8小時，甚至一整天。事關用柴火的關係，火力不及平時火化的油渣燃燒。由高僧主持點火儀式，中途更需要加柴助燃，完成後由高僧收集骨灰，整理好便放在寺內。