蔡宛珊拍真人野外求生騷 舊患復發腫如豬蹄頂硬上 

去年Sarika曾參與電視節目《公司冇逼我跑馬拉松》，平日甚少跑步的Sarika為求盡善盡美，自己加緊練習，一星期跑足六日，每次跑夠6-8公里才收手，更一度嚴重拗柴，負傷一瘸一拐完成十公里的熱身賽，唯賽後發現腿部有三條韌帶斷掉，在醫生勸喻後被迫退出。不久，Sarika被邀拍真人騷《適者生存》與幾位女主持出征台灣，Sarika未有因腳傷被嚇怕，說：「聽完覺幾有挑戰性，野外求生，上山落溪澗好似幾好玩，係到現場先知唔係想像中簡單！」整個拍攝，Sarika需要與其他女主持在森林留宿，每日在野外尋找食物，本身傷患未完全康復的Sarika，雙腿因每日長時間在不平山路上上落落、不時又要在溪澗浸水，最終右腳舊患近腳眼位置再度發炎並潰爛，腫如「豬蹄」。但為免雙腳為免影響拍攝，Sarika咬緊牙關堅持落去，不過部分項目如捕魚等就未能參與，Sarika說：「最初都擔心自己好似幫唔到手，好彩後來激發咗我另一潛能，成為隊中生火專家，唔使半小時成功轉木取火。」除此之外，Sarika好難忘拍攝途中遇上惡劣天氣，距離生死一線之隔，相信觀眾亦能在螢光幕感受大自然的威力。