蔡少芬相隔六年拍電影 飾演肖戰母親被激讚眼神全是戲

由肖戰、莊達菲、梁家輝及蔡少芬(Ada) 合演的內地賀歲電影《射鵰英雄傳：俠之大者》日前舉行發布會，除了導演徐克外，一眾演員亦有現身，而早前電影預告片播出後，蔡少芬更獲網民一致好評眼神𥚃全是戲！

蔡少芬相隔6年再接拍電影，在戲中她飾演肖戰的母親「李萍」，她表示今次見到劇本有徐克導演的名字感到震驚，並非常興奮可以參與電影，「那時候就覺得無論是哪個角色，可以跟徐克導演合作，簡直是我的榮耀！」 徐克導演透露尋找飾演「李萍」演員之路相當不容易，「我要找一個有俠氣同時有自己氣勢的女演員，因為她在電影裡獨自帶大兒子，母親的影響是最大，所以我想來想去，最後找來飾演過女俠的蔡少芬來擔任這個角色。」原來，蔡少芬在十多年前亦曾參與徐克導演監製的電視劇《七劍下天山》，當年蔡少芬在劇中飾演女俠「飛紅巾」，完美演繹桀驁不馴的個性，蔡少芬直言感激徐克導演仍然記得自己，能夠在今次電影中再度合作。