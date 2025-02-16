蔡少芬自爆險患乳癌 硬到攣咗 4支針都拮唔入

蔡少芬自爆在結婚前，發現疑患乳癌，她表示：「我未生之前睇醫生，我差啲有乳癌，因為我有乳腺增生，我有一個位係有硬塊，個醫生話你忍一針啦，忍一忍，抽一抽。我睇住佢插，拮到歪晒都隊唔到落去，佢覺得係陰影嗰個位。跟住佢講，硬㗎喎，我心諗唔係呀嘛。之後(支針)攣咗，佢再攞一支拮入去。(連支針都整攣埋？)攣咗4支，佢話攣咗4支都搞唔掂。(幾時嘅事？)啱啱結婚，未有BB。之後我轉咗醫生，佢一拮就抽到，佢話係水分唔係咁好，不過唔緊要嘅，驗完我再話你聽。唔好諗咁好嘢，開開心心。」

蔡少芬稱在首次睇完醫生後，見到老公張晉時大哭，更覺得對對方唔住：「我喊到不得了，我話我對唔住呀，啱啱同你結婚都未夠一年，我就『強直性(脊椎病) 』又有，而家仲有埋乳癌，我唔知點面對你。我真係好對唔住我老公，因為啱啱結婚都冇一年就發生咁多嘢，我覺得好對唔住佢，喊到我死。」幸好，報告結果是良性，醫生勸她餵人奶有助改善情況，現在蔡少芬每三個月都會檢查一次。

蔡少芬續指誕下大女後，為了小朋友及自己亦聽話選擇餵母乳，並表示：「醫生話好咗好多，但仲有乳腺增生，佢話如果再有BB，你再餵啦，竟然又被我有咗。(唔怪之得你生咁多件。)絕對唔係因為為咗自己啦，都有為咗自己嘅，但唔係『淨係』，之後我又再餵，餵完又再睇佢，之後佢話如果生第3個就好啦，我包你一定冇乳癌。我話吓，而家已經餵得好辛苦，已經好攰，同埋我覺得我唔會有第3個，估唔到6年後又有第3個，我而家已經餵完，我就好安心，我應該唔會再有呢個病，成件事我都覺得好感恩。」