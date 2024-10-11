蔡康永重提23年前「被出櫃」心情　透露現在有對象

蔡康永近期為了宣傳新書，參加百靈果Podcast節目《百靈果NEWS》，談到2001年被李敖公然逼出櫃一事；而他也罕見曝光感情狀況，透露目前有身邊人。

蔡康永還原當時「被迫出櫃」的心情：「在那個時代我沒有感受，我是個非常我行我素的人，李敖問到他很高興，但我自己覺得這沒什麼，我本來就希望不要再隱瞞這件事情，我哪知道揭曉之後會引起很多討論，我猜一定有很多打擊發生在我不知道的地方，譬如有些老闆本來要找我代言，可能就沒有了。」

王羽拒絕上同志主持的節目

不過，蔡康永也透露當時王羽就拒絕上同志主持的節目，因此推掉原本的專訪，但他也認為並未受到任何影響：「我不會難過，只覺得莫名其妙而已，只覺得你不來的話，你的人生故事就少一個版本，那你的損失可大了，我是個多好的訪問者。」

蔡康永也談到演藝圈現在對同志圈的友善程度，他透露曾有人請教過他，不過，他總是感到有點為難：「我希望多點人出櫃，那些在某個角落孤立無援的小朋友多看到一個人出櫃，就多得到一點同理心，知道有人跟他一樣，可是我又會替他擔心，他會不會像我一樣吃得消這件事，我沒有辦法給答案。」