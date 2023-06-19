蔡徐坤香港站演唱會 獲古巨基即場教廣東話向歌迷示愛

戴著墨鏡的蔡徐坤在螢幕中變形的“迷”字前霸氣登場。他一聲呐喊 “Make Some Noise！”便將氣氛推向高潮！開場依舊選用了全新樂隊編曲的《現象（PHENOMENON）》，象徵著舞臺王者強勢歸來！接連獻唱的《YOUNG》的舞蹈SOLO更是完全新編，張力十足的舞蹈在充滿力量的同時傳遞出獨樹一幟的潮流態度，令全場驚歎原創音樂人在舞蹈表現力等方面同樣具有強勁實力，更期待他後續帶來的無限可能！

在「Me執迷」、「Zany迷失」、「Affection迷戀」、「Allure迷惑」、「Energy狂迷」等後續不同的主題環節中，蔡徐坤選擇了不同風格的歌曲接連奉上，以展現不同的情緒與心境。不管是神秘縹緲的《HAHA》、慵懶輕鬆的《夢》，還是如詩如畫的《It’s You》、瀟灑狂放的《重生》，一首首叫好又叫座的原創歌曲都融入了創意巧思，誠意滿滿的KUN式舞臺每次都能給觀眾帶來完全不同的新驚喜。特別是在此次巡演中首唱的《沒有意外》非常驚豔！在宛如寂靜深海的藍色舞臺中，隨著一聲聲鋼琴響起，蔡徐坤用他純淨的嗓音將所有聽眾瞬間拉入他的音樂世界。編曲也回歸至簡至純，在情緒的遞進中，毫不設防地剖析自己的內心，在音符的跳動中，共鳴最真摯的情感，僅憑音樂就打動了所有人的心。