蔡思貝淪TVB負評王無劇拍　拍片食螺螄粉令內地網民改觀

蔡思貝2013年參選香港小姐競選勇奪亞軍入行，一出道就備受力捧，獲欽點拍劇《八卦神探》及於《衝線》擔正女一，其後亦被安排拍攝《純熟意外》及《味想天開》等劇集，不過就被網民批評演技幼嫩及聲線浮誇刺耳，被封「高分貝」。縱然蔡思貝被爆疑似虛報假學歷，加上觀眾緣一般，但TVB仍然畀好多拍劇機會佢。

「內地人不喜歡她」

2017年，蔡思貝於重頭劇《踩過界》以醜角造型演出「癲姐」一角，令部分觀眾對佢改觀，更憑角色奪得當年「最受歡迎電視女角色」 獎項，但有部分觀眾始終覺得蔡思貝嘅演技未成氣候。加上，蔡思貝入行以來緋聞不斷，多次與同劇男演員傳出緋聞，包括張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城，以及人夫王浩信等等，令網民稱佢為「人肉發電機」，並對其形象反感。