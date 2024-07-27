蔡思貝淪TVB負評王無劇拍　拍片食螺螄粉令內地網民改觀

蔡思貝2013年參選香港小姐競選勇奪亞軍入行，一出道就備受力捧，獲欽點拍劇《八卦神探》及於《衝線》擔正女一，其後亦被安排拍攝《純熟意外》及《味想天開》等劇集，不過就被網民批評演技幼嫩及聲線浮誇刺耳，被封「高分貝」。縱然蔡思貝被爆疑似虛報假學歷，加上觀眾緣一般，但TVB仍然畀好多拍劇機會佢。
「內地人不喜歡她」
2017年，蔡思貝於重頭劇《踩過界》以醜角造型演出「癲姐」一角，令部分觀眾對佢改觀，更憑角色奪得當年「最受歡迎電視女角色」 獎項，但有部分觀眾始終覺得蔡思貝嘅演技未成氣候。加上，蔡思貝入行以來緋聞不斷，多次與同劇男演員傳出緋聞，包括張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城，以及人夫王浩信等等，令網民稱佢為「人肉發電機」，並對其形象反感。
今年年初更有大批網民於TVB高層樂易玲小紅書留言：「樂小姐，別找蔡思貝演戲，內地人不喜歡她，會影響收視率，不信你可以做個調研」旋留言吸引超過1.6萬個讚好。
「我都覺得自己錯得好離譜」
面對負評，蔡思貝曾表示自己都有留意到，不過指負評唔係第一日出現，所以希望透過作品令大家改觀，又指有時網民睇都無睇佢嘅作品就留言，覺得唔公平。蔡思貝入行10年，近年積極透過內地社交平台拍片與網民互動，早前拍攝食螺螄粉短片就獲內地網民大讚貼地。
日前，曾文心於熱播劇集《反黑英雄》飾演學生妹陳樂怡，被網民狠批佢老顏及太多戲分，反而有網民到樂小姐小紅書表示想睇返蔡思貝：「我要向蔡小姐道歉，你出翻嚟啦，我情願睇你」、「我都覺得自己錯得好離譜」等等。不過，蔡思貝近日出席公開活動時坦言所主演嘅劇集已經清倉，再無存貨，宜家忙於經營社交平台，稍後就會拍綜藝節目。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈