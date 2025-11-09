蔡思貝直認冇tVB劇在手 否認獲「猛人」照顧

蔡思貝今日與海兒現身科學園出席慈善跑步活動，蔡思貝自言熱愛運動，雖然自2023年渣打半馬賽事後沒有參賽，但一直有自己練跑，亦沒有相約何雁詩、賴慰玲好姊妹，因她們已有家室，要照顧子女，她自言享受自由自在我單身生活。

對不實報道感「問號」 對於有雜誌報道指她獲「猛人」照顧，即使減少工作都生活無憂，入住3000呎獨立屋兼司機開車接送，她嚴正澄清，「呢啲報道都唔係第一次發生，我只可以同大家講，你哋唔好再支持呢啲報道，就算有幾唔真實都好，佢哋就會繼續寫，因為你哋繼續支持繼續睇，你哋唔支持嘅話，呢啲報道就會消聲匿跡，因為唔係事實。」問到是否很委屈，她坦言，「不實嘅報道，始終會覺得『問號』，Why？希望大家專注我嘅工作。」談到感情狀況，她指身邊以女性朋友居多，「就算有男性朋友，都差不多沒見面，但仍知道有段友誼喺度。」她直言有追求者，但看不上眼，未有拍拖打算，家人亦沒有催婚。

回應冇份拍《飛常日誌2》 蔡思貝將與羅天溢、《中年好聲音3》的羅啟豪和王鄭浚仁，於11月14日和16日在美國紐約及洛杉磯舉行兩場《愛與城》演唱會，她興奮表示，「第一次去，要練歌，因為我唔係專業歌手。」她自言一直都有學唱歌、今次以音樂劇形式演出，有別於登台唱皆大歡喜的歌曲，故特別選唱慘情歌，她笑言就像唱K都唱煽情歌，今次終於有機會在台上演唱。至於為何未有參演《飛常日誌2》，蔡思貝答道：「都係公司安排，（還有其他劇集存貨嗎？）冇喇。」她坦言現時未有拍劇工作，問到有傳她快將約滿被雪藏，她就簡單回應，「傳言，傳言，（還有多久便約滿？）唔方便透露？始終合約嘅嘢。」會否感失落和擔心？，她表示：「相信冥冥中有主宰。」