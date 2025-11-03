蔡思貝被雪藏兩年 轉型做歌手孖《中聲》開騷搵真銀

現年34歲的蔡思貝奪2013年港姐亞軍入行後，獲TVB力捧，並在短短7年已奪得TVB「最佳女主角」。可惜，蔡思貝近年受不少負面新聞影響，更一度有傳她介入王浩信及陳自瑤的婚姻，形象插水，疑似被TVB 「雪藏」，對上一次拍劇已經是2023年的《飛常日誌》。

記錯何雁詩生日

另外，適逢好姊妹何雁詩（Stephanie）昨日（2日）迎來33歲生日，蔡思貝亦有「蒲頭」為對方慶祝，當中更見賴慰玲及吳嘉禧，賴慰玲和蔡思貝分別在社交網分享慶生照，見四人到了郊外並坐在草地上食蛋糕，更與滑嘟嘟打卡，充滿童真，不過，蔡思貝疑似記錯壽星女的生日，並笑言：「Happy belated BIRTHDAY Steph, I konw we are two months late but we love you」，何雁詩則反問對方自己的生日是2月還是9月？蔡思貝仍然回覆是9月，賴慰玲笑謂：「近啦近啦」，何雁詩再回覆：「1年得12個月實每個月都好接近。」她們的搞笑對話盡顯了姊妹情。