蔡思貝 海兒為建華企業慈善跑揭幕禮 為麥當勞叔叔之家慈善基金籌款

視后蔡思貝、音樂女神海兒等，今日出席《建華企業慈善跑2025》，活動籌得善款將全數捐贈予麥當勞叔叔之家慈善基金，同場還有星級長跑運動員林穎璋、尹詩慧，以及律政司副司長張國鈞，他們與建華集團正副主席凌偉材、凌偉漢，一起為慈善跑舉行開步禮。

在星級對談環節，海兒、思貝與林穎璋、尹詩慧席上大談跑步習慣及心理準備心得，蔡思貝表示，「跑步是我釋放壓力和重新充電的生活方式，即使工作再繁忙，亦會抽空鍛鍊，保持專注與活力。」海兒則指，「音樂與運動同樣講求節奏與呼吸的穩定，我經常透過聆聽音樂調整步伐，使身心達致平衡。」兩位運動員又從專業角度分享訓練方法及比賽心態，鼓勵跑手堅持比賽、享受過程。

活動隨後舉行頒獎典禮，嘉許表現優異的跑手及團隊，賽事共頒發超過20個獎項，包括個人組、親子組及隊際組別。活動最後由海兒壓軸獻唱喻意清晨的意大利高音歌劇歌曲，並與建華同事合唱《友共情》，以正能量的歌聲，推動全民運動與公益力量，為活動劃上完美句號。