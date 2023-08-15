蔡思韵主演台片《還錢》定檔賀歲情人節上映 挑戰動作戲真打陳柏霖

蔡思韵（Cecilia）早前赴台灣參演動作喜劇《還錢》，今次她首次擔任台灣賀歲片的女主角，同片還有陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹及來自馬來西亞的李銘忠，Cecilia跟四位男拍檔在拍攝期間也擦出不少火花。

望大賣開拍續集

昨晚（8月14日），《還錢》在台北舉行煞科宴，一眾演員都有出席，監製同時宣布電影將於2024情人節檔上映，現場三位男生都將殺青花束獻給女主角蔡思韵，對於首次拍動作喜劇，電影更於賀歲檔上映，蔡思韵對此表示既興奮又緊張。《還錢》帶給她不少個「第一次」，她表示：「今次係疫情後再去台灣拍戲，加上拍動作喜劇所以特別好玩。大家煞科後趁着有少少空檔，都有約出去一齊食飯、打羽毛球做些健康一點的運動，整個團隊都非常有愛對我好照顧。首次挑戰喜劇角色好玩又有趣，平時找我演嘅都係文戲為主，今次表現一啲平時大家冇見到我嘅另一面，前期製作及拍攝時間雖長，因為要練動作、電單車同健身，成個人都變得紮實咗，今次真係合作得相當開心，大家都希望《還錢》大賣可以開續集，等大家可以再喺埋一齊瘋！」而蔡思韵戲中的前度陳柏霖非常努力用廣東話大讚對方，他說：「今次思韵第一次拍喜劇，我覺得佢真係有天份，整個過程非常愉快，佢嘅普通話真係講得好好，節奏都好好。」同時身旁的Cecilia都即時大讚陳柏霖廣東話講得非常好。