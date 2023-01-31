蔡思韵泰國初體驗穿泳裝曬長腿 享受陽光海灘有幸遇見海龜

蔡思韵（Ceci）趁今個農曆新年離港散心，享受期待已久的異地假期。蔡思韵在新年假期為自己叉電，首次踏足泰國跟家人共度新年，蔡思韵說：「未畢業已經開始工作，加上呢幾年疫情關係畢業後一路都希望遇到好劇本，所以每次工作完都會期待下一個故事，呢幾年機會難得所以都唔敢放長假，今次真係好認真咁樣去玩。」Ceci分享是次旅程的相片，更罕有大曬泳裝照。

Ceci難得地以性感示人，大露背、騷長腿，並站在酒店池邊享受和暖的天氣， Ceci表示：「很多年沒試過與家人一齊旅行，好多人都去了N咁多次的泰國，我居然係第一次去，因為疫情過後真係好想過一個熱辣辣的新年，一於陽光海灘曬餐飽。」對於泰國處女之行，Ceci有不少新發現及新經歷，Ceci說：「出發前之前化妝師都有提醒我塗多點防曬，但都曬黑咗，膚色睇落又好似幾健康，趁機會吸收維他命也不錯。而且到陽光海灘地方可以穿着清爽一點，乎合天氣及旅行的心情。今次旅程最享受泰國椰青同美食真係盡興。同時去了浮潛，當地海域頗適合浮潛，最幸運是見海龜，當地人講海龜不常見，要有點幸運才遇到，可以很近距離見到又影到，超級開心呢！」她亦有在IG分享靚相，自言咁大個女第一次去泰國，大讚真係幾好玩！