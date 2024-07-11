蔡思韵留台3個月拍恐怖片 不拒抗與劉俊謙同框：要等適當機會

蔡思韵(Cecilia)今年以台灣電影《還錢》、票房破億的《九龍城寨之圍城》及Netflix影集《誰是被害者 2》為觀眾帶來不同面向演出，人氣逐漸攀升的Cecilia昨日(10日)於台灣出席媒體茶敘時表示，為拍攝短片和恐怖類型電影，將留台至10月，無獨有偶，她在兩套新作都是演人妻，還要體驗從無到有的懷孕過程。談到男友劉俊謙失落台北電影獎最佳男配角獎，Cecilia爆料指男友已準備得獎感言：「他誰都感謝了，就是沒有感謝我！」

盼劉俊謙憑 《此時此刻》入圍金鐘獎 Cecilia畢業於國立臺北藝術大學戲劇系，先後因《返校》及《幻愛》為港台兩地觀眾所認識熟，她跟劉俊謙的情侶關係亦備受關注。茶敍期間就有談到阿謙日前以《小曉》入圍台北電影獎最佳男配角卻鎩羽而歸，Cecilia與男友同步觀看，很多人都傳訊息給阿謙，故沒特別安慰。她直言希望阿謙能夠憑影集《此時此刻》入圍金鐘獎，因對方犧牲很大，劇中一場僅遮蓋重要部位的全裸戲，更被笑指「一脫成名」。

死相勝劉俊謙 Cecilia在懸疑推理影集《誰是被害者 2》慘遭兇手挖眼球，演出相當駭人，她讚歎特技效果厲害：「我自己看了也覺得很可怕！我個人是覺得導演偏心，因為俊謙的死相太帥了，我的很可怕，但又覺得自己贏了，有成功嚇到人。」劇中她和阿謙只有牆上照合體，不少粉絲也敲碗想看他們在同框拍片，Cecilia表示：「還是要等適當機會，觀眾都知道我們是情侶關係，不希望觀眾出戲，想要服務故事還是要讓角色有距離，如果有適合的劇本，可以幫助到戲本身是可以的。」