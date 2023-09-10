蔡思韵遠赴匈牙利出席影展 以《燈火闌珊》細說港味特色故事

演員蔡思韵（Cecilia）代表香港電影《燈火闌珊》剛出席匈牙利布達佩斯電影展（The CineFest Miskolc Intetnational Film Festival），戲中講述香港具特色之一的霓虹燈故事，因而勾起當地記者、學生對香港的濃厚興趣，更進一步向Cecilia詢問更多有關香港的事，令Cecilia成為推廣香港的代表。

Cecilia對於首次來到匈牙利米什科爾茨（Miskolc）這個小鎮之餘，更可以參加影展跟當地電影人交流，她表示相當開心並說：「能以《燈火闌珊》主演身份參與今次盛事好興奮。在問答環節中大家都十分好奇香港是個怎樣的地方，最有趣是活動完結後有班讀電影的學生興高采烈地問我『覺得香港跟匈牙利有甚麼不同』，在訪問環節中不少記者都問到『香港是個怎樣的城市』，因為我在戲飾演張艾嘉的女兒，又有不少母女之間的感情戲，他們都對於在香港會否因為空間問題，從而影響到家人之間的關係感到好奇。」Cecilia續說開心在於他們都對香港非常好奇和感到有趣，希望可以將香港這個地方以及故事帶到世界角落。