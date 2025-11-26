蔡楓華下月舉行兩場演唱會 回顧自己「一剎那光輝」最懷念拍《IQ成熟時》

明年開美國巡演

蔡楓華（Ken）早前接受文雋的網上節目訪問，他在一連三集訪問中笑談過往，態度正面，得到網民紛紛留言打氣鼓勵。Ken表示：「我將會全情投入工作，並會製作一首新歌，現正在物色合適的音樂人做監製。」但為何能作曲填詞的他不自己一手包辦？Ken就答：「任何行業也要與時並進，我希望能接觸多一些新一代的音樂人，做一些大家喜歡的音樂出來。」Ken續說正積極預備12月在荃灣大會堂的兩場演唱會，仍有忠粉支持，尤如為他打了一口強心針，他記得每一次在台上演出，一眾歌迷一定會高聲和他大合唱，場面非常感動，「最高興的是雖然我闊別美加超過10多年，但很多樂迷也希望我能再到當地獻唱，現巳落實明年進行美國巡迴演出，暫定三場。我也會再次入表申請紅館檔期，已經忘記了申請了多少次，希望能爭取在紅館演出，以報答樂迷一直的支持。」當年蔡楓華在台上以一句「一時嘅光輝未必係永恆」來形容張國榮，其金句至今仍然經典；他接受文雋訪問，談到自己最光輝時期，Ken就表示最懷念在麗的電視拍攝青春偶像劇《IQ成熟時》的年代，因為當年正值自己出頭天，開始得到廣大觀眾及樂迷認識。