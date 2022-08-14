蔡楓華宣布10月開騷 回顧歷年個唱海報造型清一色

蔡楓華在80年代是人氣歌手，但自從一句「一時嘅光輝未必係永恆」之後，其事業走後坡。不過，蔡楓華一直沒有放棄音樂事業，自2010年參與無綫節目《勁歌金曲30周年》之後，他每一年都會自資舉行演唱會，其中12年最威水，分別在紅館、新光戲院及荃灣大會堂開騷，反應熱烈。

今日他在社交平台宣布將於10月在荃灣大會堂舉行一連兩場演唱會，門票分6種，最貴是$780的VIP門票，而最平的只需$250。過去因為社會運動及疫情，令蔡楓華有3年沒有開騷，但期間亦曾舉行生日會與歌迷見面。

貫徹老西造型

回顧蔡楓華歷年的海報，亦相當有驚喜！自2011年以來，他的造型都離不會黑色西裝、帽及黑超，而且同一個甫士可以用足幾年，只需修改背景色彩便可。今年的海報甫士，就沿用了17年及18年，而是次主題是「情深永記」。

他在社交平台留言說︰「各位親愛的歌迷及支持者, 過去這幾年我們經歷了不少的艱苦和辛酸, 在這疫情之下, 我們更要發揮正能量, 所以我決定於2022年10月21至22日(星期五及六)在荃灣大會堂演奏廳舉行兩場「蔡楓華情深永記演唱會」, 門票將於8月17日(星期三)上午10時正開始在各城市售票網售票處和網上公開發售, 請各位廣傳及多多支持, 萬分感激! 到時我會唱盡金曲, 演唱會見!」