蔡淇俊廣州街頭被捕獲賣雞腳 離巢北上轉戰飲食界曾擁10間舖

前TVB小生蔡淇俊曾獲力捧，不過拍完《同事三分親》後就再冇代表作，事業未有太大起色。喺2014年佢選擇離巢，北上發展其飲食業王國，先後開設米線店、火鍋店及cafe，不過因疫情關係而結業，現時只剩下cafe繼續營業。近日有網民喺廣州發現蔡淇俊喺街頭賣雞腳，態度親民嘅佢除咗不停叫賣，途人搵佢影相亦來者不拒。

曾被封「翻版霆鋒」 現年39歲嘅蔡淇俊，2001年參加《TVB周刊》舉辦嘅「至型bug仔」比賽奪冠後入行，不過有「翻版霆鋒」之稱嘅佢星途平平，演出機會唔算多，直至被《衝上雲霄》監製睇中，喺劇中飾演二副機長許光成，去到2004年佢更於《赤沙印記@四葉草2》擔任主角，成功獲得觀眾關注，當時更有傳佢與同劇演員陳自瑤撻着。去到2007年，可以話係蔡淇俊人氣最盛嘅一年，佢獲欽點參演《同事三分親》，憑陸哲一角成功入屋，可惜之後佢就再冇代表作。 ▼蔡淇俊賣雞腳▼

影相來者不拒非常親民 喺2014年，佢選擇離巢北上發展，轉戰飲食界，喺廣東佛山開設米線館，其後佢亦有開設火鍋店及cafe，曾一度擁有10間舖頭，成為內地飲食業鉅子。不過可惜因疫情關係而結業，現時只剩下cafe繼續營業。近日有網民喺廣州發現蔡淇俊喺街頭賣雞腳，舖頭冇凳嘅關係，所以佢哋要企足全日，身穿短袖衫嘅佢與拍檔努力工作，親力親為地叫賣，有途人搵佢影相亦來者不拒，非常親民。雖然佢努力向飲食事業發展，不過佢都冇放棄演藝事業，間中都會客串幕前演出及登台。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈