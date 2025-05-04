蔡淇俊賣雞腳遭公審有黑色異物　親回應網民：錯會賠償到底　

曾拍攝《赤沙印記@四葉草.2》的TVB前小生蔡淇俊，自2014年離巢後北上發展飲食業，屢敗屢戰終漸有起色，近年轉戰直播帶貨及擺攤，憑秘製雞腳而火熱起來，更夥拍「TVB御用丫鬟」陳思齊擺攤，銳意協助「過氣藝人再就業」，連自稱「未過氣」的金剛（原名李信樵）亦現身攤檔謀後路。不過，近日有網民在網上展示包裝雞腳，見到內裏疑有黑色異物，發帖公審蔡淇俊的產品，蔡淇俊則親自回應。

事緣有內地網民於小紅書以「避雷！蔡淇俊雞腳」為題發帖，上載的影片見到雞腳包裝內有不少黑色異物，而旁邊的塑膠瓶是蔡淇俊旗下產品的包裝。樓主表示「十分懷疑你們的生產環境是否乾淨衛生，包裝裏面好多不明黑色臟物超級惡心，找客服問清楚要求按食品安全法進行賠償，就說我這街道好多人去搞事，一下說我這情況是第一次遇見，然後又說好多人搞你，你這不是自相矛盾嗎大家謹慎購買#蔡淇俊 #蔡淇俊擺攤賣雞爪直播 #蔡生寶品」。帖文更附上與客服的對話截圖，隨即引來網民熱議！

蔡淇俊拍片回應事件，表示「今日有個客人買咗雞腳出咗啲問題，佢話裡便有啲黑色嘅嘢，我哋嘅客服未有確實證據嘅情況之下，拒絕咗佢10倍嘅賠償」。他表示對方其後公開事件，而他亦私信了對方，希望能正面解決問題。他強調「如果我們有問題，我會道歉處理，不逃避」，但表明不可能每個個案都不問情由地賠償，「我希望大家公平公正去審視呢個問題，我哋做企業肯定有好多不足嘅地方，但係我都會用盡力去做售後，不過話唔鐘意食嘅、唔好食嘅，我真係冇辦法每一個人都賠，真係會賠到我破產啊」。

親自上門陪同檢測處理

蔡淇俊稱會親自上門陪同檢測處理，而且有律師跟進，希望作出公正處理，「大家都光明正大的，放心，如果沒查到甚麼，我司必追究到底，如果是我們的錯，我們必賠償到底」。他在帖文表示「網路謠言成本太低，無論遇到甚麼事，他都堅持公開公平公正處理，我願意把自己放在陽光下，希望你，你們也是」。

蔡淇俊正面回應食物安全疑慮的態度獲得不少網民支持，稱內地有不少職業打假人，會藉此要求企業作出天價賠償。蔡淇俊其後留言補充，指「很多商家遭遇太多職業打假，作為商家因為要秉承顧客是上帝的宗旨，但凡反駁顧客兩句就會被顧客說我要發平台，我要曝光你們，我要差評，這種風氣真的是好的嗎？」不過，有人表示事件可能是涉及食物安全疑慮，故最好還是等檢測結果，毋須過早下定論，「且看到時是賠到底，還是追究到底吧」。