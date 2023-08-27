蔡潔探索茶果嶺海濱公園 挑戰足球飛鏢嗌好玩

身型fit爆的蔡潔鍾情戶外運動，更即場和花式足球員互動，又試玩足球飛鏢，表現活力一面，亦示範了如何「仙氣滿滿」地踢足球。蔡潔自言首次玩足球飛鏢，初時站在超巨型的足球飛鏢鏢靶前，有點不知所措，教練即場傳授「炒波底」小貼士。雖然最終未能成功，但蔡潔都表示有機會試玩都好開心。文青才女更大讚全新落成的「茶果嶺海濱公園」開心好玩又自然，更設多個全齡無障礙設施，令大家可以於維港美景下共融共享。她希望工餘多抽時間到海濱場地做運動減壓，時刻保持最佳狀態迎接工作新挑戰。



活動後，蔡潔接受訪問。她表示花式足球比想像中難很多，但也是一次難得的體驗。她本身也喜歡戶外活動，最愛潛水及射箭。她覺得射箭是一項靜心又能訓練耐性的運動。熱愛潛水的她卻依然保持到皮膚白滑，原來她在防曬方面下很多功夫。她說：「潛水前我會搽防曬用品敷半小時，再穿上防曬衣，其實已很難曬黑。平時我亦常敷面膜，保持美白。」工作方面，蔡潔透露稍後原本有機會跟陳山聰拍劇，但最後因工作未能參與，她都覺得很遺憾。