蔡潔自駕遊體驗「港車北上」 徐榮孖囡囡包包驚喜現身

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》本周播出「珠海篇」，由姊妹花蔡潔、吳沚默擔任主持。今次兩位閨密蔡潔、吳沚默自駕遊珠海，負責揸車的蔡潔更是首度嘗試「港車北上」。
坐衝鋒車落山嗌到拆天
昨晚（20日）一集，蔡潔、吳沚默經港珠澳大橋出發到珠海，首站兩人去到景山公園，乘搭纜車登上山頂挑戰坐衝鋒車落山體驗「極速傳說」，落山期間沚默瘋狂尖叫嗌到拆天，蔡潔笑言：「好好玩呀，以為係小兒科，原來咁正㗎喎，但我就嚟聾喇！」去到珠海當然要食好西，珠海地膽吳沚默帶蔡潔品嚐地道Brunch，大歎海鮮腸粉和豬雜益母草湯。
之後兩人移師北山村體驗嶺南文化，到訪藏在大宗祠的書店，又於300年的木棉樹旁品嚐地道菜式。最特別是村內的醫帝廟竟然是一間酒吧，該酒吧飲品融入涼茶元素，別有一番風味。晚上兩人在夏灣夜市掃街後到鯨鯊館投宿，躺在帳篷中看大魚游來游去，體驗沉浸式睡眠。
與嘉賓玩轉海洋樂園
今晚（21日）播出一集，蔡潔、吳沚默會合嘉賓徐榮與囡囡「包包」徐心怡齊齊玩轉海洋樂園，樂園除了有企鵝、海象、海豚等動物可以觀賞，還有碰碰車、過山車等機動遊戲。眾人乘坐13米高的「超級猛獁」巡遊整個園區，相當架勢。兩位靚女翌日大歎「滴蠟」Spa，即是將植物精油融入大豆蠟，再燒溶作按摩原料，蔡潔與沚默選擇了青瓜薄荷磨砂Spa，Chill級享受。是集另一亮點，是蔡潔與吳沚默穿上旗袍遊斗門舊街，並上演小劇場扮電影《花樣年華》，場面搞笑。