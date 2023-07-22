蔡潔自駕遊體驗「港車北上」 徐榮孖囡囡包包驚喜現身

坐衝鋒車落山嗌到拆天

昨晚（20日）一集，蔡潔、吳沚默經港珠澳大橋出發到珠海，首站兩人去到景山公園，乘搭纜車登上山頂挑戰坐衝鋒車落山體驗「極速傳說」，落山期間沚默瘋狂尖叫嗌到拆天，蔡潔笑言：「好好玩呀，以為係小兒科，原來咁正㗎喎，但我就嚟聾喇！」去到珠海當然要食好西，珠海地膽吳沚默帶蔡潔品嚐地道Brunch，大歎海鮮腸粉和豬雜益母草湯。

之後兩人移師北山村體驗嶺南文化，到訪藏在大宗祠的書店，又於300年的木棉樹旁品嚐地道菜式。最特別是村內的醫帝廟竟然是一間酒吧，該酒吧飲品融入涼茶元素，別有一番風味。晚上兩人在夏灣夜市掃街後到鯨鯊館投宿，躺在帳篷中看大魚游來游去，體驗沉浸式睡眠。