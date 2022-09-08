蔡瀾再談Omakase︰來平衡收入的魚蝦不叫「鮨」 叫刑罰

蔡瀾早前在社交平台大談香港近年大熱的Omakase，周顯在本報專欄撰文批評他「連food blogger也不如」，成為網民熱列討論話題。蔡瀾留意到網民的討論，於是在社交平台跟大家談談何謂「Omakase」。網民看畢整篇文章之後，對蔡瀾可以用文字把整個食物、用餐的意境描繪出來，不用任何圖片已可以令大家深深留在腦海，大讚他是「真正的foodie，成個post一張相打卡都唔需要」，完全是「行家一出手，便知有沒有」。

何謂「鮨」 蔡瀾寫道︰「關於『OMAKASE』，寫了些自己的經驗和感想，預料不到引起一場風波。反對意見，我一向接受，認為多點角度來看，有趣得多。」曾在日本留學的他便為大家解構「鮨」，他說︰「NANI O ITAMASHYO？(來些甚麽呢？)廚師說完，拿出一個大木盒，裏面擺著各種食材，客人如果先點『MIRUGAI』象拔蚌，那麽廚師知道你喜歡貝類多於魚類，之後再拿來給你看的食材就多是貝類了。相反，魚類亦同。喜歡的一種種自己點來吃，廚師只會介紹產地和稀有的品種，那麽客人就會一樣樣試，或者想起之前吃過的一些罕見的，問說有沒有，就那麽和廚師交流起來，之後才產生一種交給你『MAKASU』的關係。」