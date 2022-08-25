蔡瀾批Omakase是當客人是笨蛋 書展回應躺平論隨即翻hit

著名食評家兼有「香港四大才子」之稱的蔡瀾，每天都會在Facebook分享日常和美食心得。日前他提及與好友外出食飯，對港人至愛的日本料理Omakase有以下評論︰「近來我對吃魚生有點意見，一切都是廚師發辦的OMAKASE，當所有客人是笨蛋。吃什麼我自己會叫，不必麻煩師傅。這種經營方式只讓餐廳容易計算成本，不是日本菜的精髓。」蔡瀾這番言論，亦是繼「火鍋應該消失」的言論後，另一引來大家熱烈討論的話題。

林作︰ 我就係鍾意 Omakase 有不少網民留言表示同意，而向來愛抽水的林作就持相反意見，在蔡瀾的帖文留言謂︰「大部份能應付Omakase價錢的人，事業成功，無暇顧及餐單該如何搭配。我就係鍾意Omakase唔需要花心思。我願意加錢就係為呢個服務。錢我願意洗，從不怕俾人賺。良好的經濟發屐，就係應該多啲我咁嘅人。」