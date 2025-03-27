蔡瀾胞弟蔡萱離世享年78歲 蔡瀾身體抱恙無法赴新加坡出席喪禮

蔡瀾胞弟蔡萱因急性白血病驟逝，享年78歲，蔡萱的兒子蔡華證實爸爸的死訊，並透露父親生前患有輕微的骨髓纖維化（myelofibrosis），上個月病情開始惡化，演變成急性白血病（Acute Leukemia），前日（25日）到醫院覆診感到呼吸困難和氣喘，醫生立即將他送入急症室，延至昨日不幸病逝。他亦提到蔡瀾因為身體抱恙無法到新加坡出席蔡萱的喪禮。

蔡萱的兒子蔡華談及父親時，大讚爸爸是一個善良的人，總是處處為他人著想，還是好好先生，從小到大都沒有打過他們。他又指父親曾多次來港探望身體欠佳的蔡瀾，也有常常探望妹妹蔡亮。蔡華表示父親跟蔡瀾一樣都是很愛吃，總會找來不同美食帶回家跟家人分享，並稱父親在去世前一天，仍期待自己康復之後，可以喝羊肉湯。

蔡萱是新加坡資深的電視金牌監製，他畢業自南洋大學及東京千代田電視學院後，投身電視行業，並從助導做起，到升任導演、監製和製作經理，前後製作了超過200部電視劇。

蔡萱曾被父親指適合做娛樂事業

蔡萱在家中排第四，蔡瀾排行第三，姊姊蔡亮曾任南洋女中的校長，長兄為蔡丹。蔡瀾早年曾為蔡萱的新書寫序，他曾說：「蔡萱由我們三人輪流抱著，最疼他的是我們的奶媽，她從大陸跟我們一家到南洋，四個孩子都在她的照顧下長大。當年我們家住在一個遊樂場中，叫『大世界』，模仿著上海的娛樂場，有戲院、舞台、商店和舞廳，夜夜笙歌，是當地人夜遊之地。」

「晚飯過後，奶媽就抱弟弟到遊樂場中走一圈，看著紅紅綠綠的燈，他疲倦睡去，帶回家休息到半夜，忽然醒來，用手指著遊樂場，咿咿哎哎，非去不可，但是已經打烊了，怎麼解釋，他當然聽不懂，繼續咿哎。鬧得沒辦法，只好再抱出門，他看到一片黑暗，才肯罷休。家父笑說這個不甘寂寞的孩子，長大了適合做娛樂事業。」

蔡瀾大讚蔡萱為人非常孝順

蔡瀾曾大讚蔡萱為人非常孝順，「大姐大哥有他們家庭要打理，我又一直在海外生活。家父去世之後，媽媽的起居就一直由蔡萱照顧；她老人家已行動不便，但不做點運動是不行的。早上由蔡萱推著輪椅，到老家對面的加東公園散步，是蔡萱每天要做的事。自認不孝，但好在有這位乖弟弟，才放心。」