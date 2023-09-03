蔡瀾自爆為救老婆跌親 若重遇黃霑及倪匡最想講「X佢X母」

82歲的蔡瀾日前在馬來西亞舉辦首個個人書法展，「紅姑」鍾楚紅專程飛到大馬支持。蔡瀾因為早前跌倒需要坐輪椅出入，他在書法展上大談自己受傷經過，並跟現場人士分享人生看法等等，全程非常精神。

蔡瀾在活動上提到，因為救太太張瓊文而受傷，他說︰「做人最幸福就係升官、發達、死老婆，三樣嘢我都就快做到，講笑！當然唔想老婆死！呢個老婆真係箍住我條頸，箍咗幾十年。佢跌倒，佢已經84歲，我衝去救佢嘅時候，我自己又跌倒，但佢就過咗啦，我就骨頭斷啦，嗰段時間好慘，痛苦。後來我記得倪匡先生一句話：『呢啲痛苦係真嘅痛苦，真嘅痛苦如何克服佢呢？就係食『逼你痛』，一粒唔夠食兩粒，當花生食，呢個就會醫你嘅生理痛苦。其他心理痛苦係諗出嚟嘅，如果你唔去諗就冇事』，所以我盡量唔諗。」他又透露已賣出物業，租了一個可以看海的公寓，並謂依家生活得幾好。

最想開青樓

有人問到對年輕人有何勸告，蔡瀾說︰「年輕人聽日就變老人，好快，所以唔好以年輕人自居。無咩忠告，睇多啲書，學多啲嘢，唔好打咁多遊戲機。」另外，有人問他若仍是年輕人，最想做甚麼職業，他說︰「以前我想做很多事情，但是都來不及了。有一樣東西，像寫書法，我做到了。有一件事我很想做的，做不到，就是開青樓。」

掛住 倪匡黃霑

在場有人問︰「如果倪匡同黃霑生勾勾喺你前面，你有乜嘢想同佢哋講？」蔡瀾即說：「如果我再撞到佢哋係咪呀？『X你老X，走得咁快！冇等我一齊！』」他爆粗時青筋暴現，之後他也不禁大笑，其後發問的男子再問︰「有冇成日掛住佢哋？」蔡瀾點頭不語。