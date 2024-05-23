蔡瀾請八人照護團隊月花50萬　太太去世後「斷捨離」珍藏

「香江四大才子」之一嘅食家蔡瀾，去年4月因為跌倒受傷而休養，久未露面之餘亦未再更新社交媒體，令唔少支持者關注蔡san 嘅狀況。舊年9月蔡瀾飛到馬來西亞吉隆坡出席自己嘅慈善書法展開幕活動，息影多年嘅紅姑鍾楚紅更飛到當地撐場支持。蔡san喺活動當日坐輪椅現身，即使身在天氣炎熱嘅大馬仍然身穿黑色大褸同頸巾，雖然睇落無以前咁精靈，但腦筋依然靈活。

喇沙利道舊居裝修

近期蔡瀾再次活躍起來，除咗再次喺內地社交平台出影片，並接受傳媒訪問，當中透露結婚多年嘅太太早前離世。蔡瀾曾透露自己係為救太太而跌傷，而太太喺當日出事後無幾耐就離開。太太離世後，蔡瀾狠心「斷捨離」，將唔少珍藏送出，而且將喇沙利道舊居裝修，現時搬到尖沙咀一個酒店式住宅單位，盡覽維港海景。

蔡san喺近期接受網媒專訪時提到，而家佢有個8人團隊照顧生活，薪金開支每月高達50萬。蔡瀾笑言8個人當中只有1個係男人，而呢個唔係理想中嘅退休生活，因為佢最想有幾十人照顧佢。蔡瀾話係太太離世後先至咁做，因為冇太太想自己老公咁洗錢。