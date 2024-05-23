蔡瀾請八人照護團隊月花50萬　太太去世後「斷捨離」珍藏

「香江四大才子」之一嘅食家蔡瀾，去年4月因為跌倒受傷而休養，久未露面之餘亦未再更新社交媒體，令唔少支持者關注蔡san 嘅狀況。舊年9月蔡瀾飛到馬來西亞吉隆坡出席自己嘅慈善書法展開幕活動，息影多年嘅紅姑鍾楚紅更飛到當地撐場支持。蔡san喺活動當日坐輪椅現身，即使身在天氣炎熱嘅大馬仍然身穿黑色大褸同頸巾，雖然睇落無以前咁精靈，但腦筋依然靈活。
喇沙利道舊居裝修
近期蔡瀾再次活躍起來，除咗再次喺內地社交平台出影片，並接受傳媒訪問，當中透露結婚多年嘅太太早前離世。蔡瀾曾透露自己係為救太太而跌傷，而太太喺當日出事後無幾耐就離開。太太離世後，蔡瀾狠心「斷捨離」，將唔少珍藏送出，而且將喇沙利道舊居裝修，現時搬到尖沙咀一個酒店式住宅單位，盡覽維港海景。
蔡san喺近期接受網媒專訪時提到，而家佢有個8人團隊照顧生活，薪金開支每月高達50萬。蔡瀾笑言8個人當中只有1個係男人，而呢個唔係理想中嘅退休生活，因為佢最想有幾十人照顧佢。蔡瀾話係太太離世後先至咁做，因為冇太太想自己老公咁洗錢。
蔡瀾俾人印象係才子風流，佢喺訪問中冇數過年青時有幾多女友，但強調自己專一，而且婚後從未出軌。至於結婚係因為當年媽媽逼婚，蔡san將當時喺台灣、東京等地嘅女友俾媽媽揀，結果同咗台灣女友共偕連理。主持人問邊度嘅女仔最靚，蔡瀾就話「聽話嘅女仔最靚」。
依然掛念倪匡
當年《今夜不設防》匯集倪匡、黃霑同蔡瀾三大才子，本身三人份屬好友，亦互相欣賞。蔡瀾話黃霑嘅作曲填詞嘅才華，倪匡對外星人嘅想像佢學唔嚟，但自己嘅樂觀亦係同倪匡黃霑不同。蔡瀾仲爆，主持《今夜不設防》嘅酬勞甚豐，三人不時都去北角一間夜總會消遣，主要由倪匡埋單。有次蔡瀾負責找數，先知開支不菲，仲話如果倪匡唔係成日去夜總會，可能會有幾千萬身家。
提到故友，蔡瀾對倪匡依然不捨，依然掛念。蔡san願意走搵全港為倪匡搵靚叉燒，因為對方好錫佢，有煩惱搵倪傾訴總有得着，而蔡瀾亦相當「錫」黃霑。三人曾許諾摯友離去後不可流淚，蔡瀾說到做到，即使太太離世都冇喊，點樣消化當中嘅不捨。蔡瀾話「唔諗囉」，呢個方法正是倪匡所教。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈