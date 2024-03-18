蔡琴感謝鄭秀文梁詠琪為演唱會助攻 將擔任《中年好聲音2》總決賽嘉賓

蔡琴一連兩場《好新琴演唱會》香港站將於5月25至26日在紅磡舉行，暌違8年重臨香港開show，演唱會海報一出，鄭秀文(Sammi)、梁詠琪(GiGi)及梁漢文等紛紛轉發表示支持，蔡琴非常的感動。她將於3月底來香港為無線「中年好聲音2總決賽」擔任特別嘉賓，她自言，四十歲後才展開巡唱夢，「我跟參加這個比賽的朋友一樣，也是其中一個中年追夢的人。」

寄語中年追夢者：永不嫌自己老

蔡琴姐將於3月底來香港為無線「中年好聲音2」總決賽當特別嘉賓，她自言也是一個中年在追夢的人，「我年青時唱紅了《恰似你的溫柔》，在台灣從20歲紅到40歲，在當紅20年的尾段，有人找我到世界各地巡唱，當時我覺得這些邀約並未追求演出品質，並沒有答應。」直至4年後認識了現任經理人，才正式展開巡唱夢，「所以我跟參加這個比賽的朋友一樣，也是其中一個中年追夢的人。我給大家的建議是人品很重要，更要放開胸懷去跟比自己年青的人合作，像我一樣，當我經紀人的都是比我年輕的合作夥伴，我不在乎他們沒經驗，只要他們能充滿熱誠，好好的做,互相合作就能成功。」

最後她以今年奧斯卡提名的電影《泳不放棄》，來鼓勵「中年好聲音2」的參賽者，故事改編真人真事，女主角67歲才完成人生夢想，她表示，「最令我感動是最後女主角筋疲力盡，通過所有痛苦成功了，她一步步終於上岸時，講了三句話：『永遠不要放棄、不要嫌自己老而不敢做夢、今天做的事能完成,看來是個人成功，其實是整個團體一起成功! 』這跟我們表演生涯是一樣。」